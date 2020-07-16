رياضة | شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من خالد الغندور الإعلامي بقناة النادي الرسمية.

ونشر شيكابالا، عبر حسابه على موقع إنستجرام، مقطع فيديو له، وهو يشاهد البرنامج التلفزيوني الذي يقدمه أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق.

وظهر شيكابالا بعدها في مقطع الفيديو، وهو يشير إلى الساعة ويؤكد أنها (11 ونصف مساءً) ويقول لمن يقوم بتصويره "هل يوجد بندق؟ لا.. سأتناول الفسدق".

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وجاءت رسالة شيكابالا الساخرة، بعد هجوم الغندور عليه في نفس اليوم، منتقدا عدم ظهور لاعبي الزمالك عبر قناة ناديهم، رغم ظهورهم في برامج أخرى لدرجة أنهم يتركوا المعسكر.

وترددت أنباء قوية حول ظهور شيكابالا مع ميدو في حلقة اليوم الأربعاء، لكن ذلك لم يحدث، وهو ما سخر منه شيكابالا برسالته، بأنه لم يترك معسكر فريقه في منطقة برج العرب.

ورد إسماعيل يوسف عضو مجلس الزمالك عبر تويتر، على أنباء ظهور شيكابالا في حلقة تلفزيونية مع ميدو قائلاً إن شيكابالا في المعسكر.