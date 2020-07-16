رياضة | سحر عبد الحق: اتحاد الكرة وافق على مشاركة منتخب مصر الأولمبي لكرة الصالات في تصفيات إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر سحر عبد الحق: اتحاد الكرة وافق على مشاركة منتخب مصر الأولمبي لكرة الصالات في تصفيات إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي كرة الصالات أن اتحاد الكرة وافق على مشاركة منتخب مصر الأوليمبي لكرة الصالات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد السنغال 2022.

وقالت انه تم وضع خطة شاملة لبناء قاعدة على مستوى المراحل السنية في كرة الصالات .

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يذكر أن المنتخب الأول لكرة الصالات يبدا الإستعداد لكأس العالم لكرة الصالات ليتوانيا 2021 في السادس من أغسطس القادم.

كما وافق الاتحاد على مشاركة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا باوغندا.