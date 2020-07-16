رياضة | 3 دول تتفدم لآستضافة الأدوار النهائية للبطولات الإفريقية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر 3 دول تتفدم لآستضافة الأدوار النهائية للبطولات الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، عن الدول التي سيكون لها احتمالية إستضافة المباريات المتبقية فى دورى أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر على عدم وجود أى عرض رسمى من دولة الإمارات لاستضافة المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وأكمل:" أن يوجد 3 دول قد تقدمت بطلب لأستضافة مباراتى الدور نصف النهائى والمباراة النهائية وهى مصر والمغرب وقطر".

وفى خلال الساعات القليلة القادمة سيقوم الاتحاد التونسى لكرة القدم، بتقديم طلب رسمى لاستضافة مباريات الدور النصف نهائي و المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وقد أعلن الاتحاد الإفريقى في وقت سابق، عن إقامة نصف النهائى من مباراة واحدة فى شهر سبتمبر المقبل، بعد توقف المباريات بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.