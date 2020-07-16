شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يترقب اعلان الكاف للموقف النهائي لأبطال افريقيا والكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ما ستسفر عنه قرارات المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي اليوم الخميس، والذى سيعلن فيه عن موقف الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا و البطولة الكونفدرالية ، و مكان إقامته ، بعد إعتذار الكاميرون عن إستضافة الدور قبل النهائي و النهائي للبطولة التي تم تأجيلها بسبب إنتشار فيروس كورونا.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني قد أرسل خطاب رسمي الي الاتحاد الأفريقي يطلب فيه طلب إستضافة مباريات الدور قبل النهائي لدوري أبطال فريقيا والتي تجمع الأهلي المصري أمام الوداد المغربي و الزمالك أمام الرجاء المغربي في سبتمبر المقبل.

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من ناحية أخري ، أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد تقدم بطلب رسمي لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي يشهد مشاركة الأهلي والزمالك، مضيفاً في تصريحات تلفزيونية لبرنامح ملعب أون تايم الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير "أي حد هيعتذر فيكي يا أفريقيا احنا جاهزين وهنقدم طلب استضافة أمم أفريقيا 2022 اذا اعتذرت الكاميرون أيضاً وهذه رسالة".

وقال عمرو الجنايني: أتعشم أن ننتهي من مسابقتي الدوري والكأس في أكتوبر المقبل، واذا طلب مني استكمال المهمة في الاتحاد بسبب تأخر الانتخابات سنكون تحت أمر الدولة، وبنفس المجموعة التي تعمل معي، حتى وان عاد حسام غالي على راسنا.

أضاف الجنايني: الفيفا طلب منا عقد الجمعية العمومية قبل 30 يوليو، وأرسلنا للجنة الأوليمبية وطالبتنا بوضع تصنيف للأندية، وبحسب القانون المصري لا يمكن عمل تصنيف في نصف موسم.