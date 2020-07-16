شكرا لقرائتكم تعرف على سبب تأجيل الاحتفال بمحمد صلاح في المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر أن سبب تأجيل تكريم محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى بعد انجازاته فى سماء الكرة الاوربية يرجع للخوف من الظروف الحالية وعدم قدرة الفرعون الدولى على السفر ودخول الحجر الصحى ، وقال البدرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة على أذاعة الشباب والرياضة :" محمد صلاح ظاهرة مميزة وفخر لكل العرب والمصريين وهناك تواصل معاه بشكل دائم وفى رغبة لتكريمه من اللجنة الخماسية وجهاز المنتخب لكن الظروف الحالية دفعتنا لتأجيل الأمر لاسيما أن اللاعب لن يستطيع السفر ودخول الحجر الصحى 14 يوماً مما يؤثر على مشاركته مع فريقه "

ويضيف حسام البدرى :" وفى أقرب فرصة ستتاح الفرصة سيتم تكريم محمد صلاح لدوره الكبير فى الكرة المصرية".

وفى وقت سابق ، أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه وضع سيناريوهين للمرحلة المقبلة خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، مشيرًا إلي أنه شعر بالراحة بعد تأجيل بطولة أمم أفريقيا.

وقال البدري، في تصريحات تليفزيونية: "كنا ننتظر ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي بعد أزمة كورونا الذي قرر تأجيل أمم أفريقيا، وهو ما أراحني وأراح العالم كله" ، وأضاف: "اجتمعنا يوم الأحد مع اللجنة الخماسية، وعرضنا وجهة نظرنا بعد قرارات كاف التي كنا نتوقعها، ووضعنا كل السيناريوهات بناء على مواعيد الأجندة الدولية المنتظرة في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين".

وتابع: "سنلتزم بالحصول على أسبوع قبل فترة التجمع للاستعداد للمباريات ومن أجل الانسجام والاستشفاء بعد ضغط مباريات الدوري بسبب الفترة الزمنية بين كل مباراة وأخرى".

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وعن رحيله عن الأهلي علق البدري قائلا: "حينما رحلت عن الأهلي تقدمت باستقالتي عقب الخسارة في إحدى المباريات والأجواء لم تكن جيدة ففضلت الرحيل وليس من أجل عروض من أندية أخرى وبعد فترة انتقلت للمريخ السوداني"، مؤكدًا: "الأهلي هو من صنع اسمي وأكن له الكثير من الفضل فيما وصلت له".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر أنه نصح حسام عاشور قائد الأهلي بالاعتزال في صفوف الفريق الأحمر، وعن لاعب تمنى تدريبه أجاب البدري "حسني عبد ربه"، وأضاف "حاولنا ضمه للأهلي كثيرًا من الإسماعيلي".

واختار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أفضل 11 لاعبًا في مسيرته التدريبية التي بدأت منذ عام 2009.

وجاء التشكيل كالتالي: في حراسة المرمى: عصام الحضري ، في الدفاع: سيد معوض- شادي محمد- وائل جمعة- أحمد فتحي ، في الوسط الدفاعي: حسام عاشور- عبد الله السعيد

في الوسط الهجومي: محمد ناجي "جدو"- محمد أبو تريكة- محمد بركات، في الهجوم: عماد متعب