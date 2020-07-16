شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح علي لطفي لقب "دوبلير" الشناوي ويرفض ضم حارس جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اعتمد الجهاز الفني للأهلي علي لطفي كـ"حارس ثان" للفريق في الموسم المقبل، بعد تأكد رحيل شريف اكرامي عن الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، عقب انتهاء عقده واقترابه من الانتقال لصفوف نادي بيراميدز لمدة 3 مواسم قادمة، وعقد فايلر جلسات مكثفة مع ميشيل ياناكوني مدرب حراس الفريق لحسم ملف حراسة المرمى وبحث جدوى التعاقد مع حارس مرمى جديد بعد رحيل اكرامي، إلا أن الإدارة الفنية الحمراء استقرت على تأجيل خطوة التعاقد مع حارس مرمى جديد، في ظل وجود المتألق محمد الشناوى الحارس الأساسي، واعتماد علي لطفي كحارس ثان، ويأتي من بعده الثنائي الشاب مصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان.
وأبلغ مسئولو الأهلي علي لطفي أنه سيكون له دور مع الفريق خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد رحيل اكرامي، وبالتالي سيكون قريباً من الحصول على الفرصة عكس الفترة الماضية والتي كان فيها حارساً ثالثاً وبالتالي فأمر حصوله على الفرصة لم يكن سهلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يمنح علي لطفي لقب "دوبلير" الشناوي ويرفض ضم حارس جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.