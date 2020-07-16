شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح علي لطفي لقب "دوبلير" الشناوي ويرفض ضم حارس جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعتمد الجهاز الفني للأهلي علي لطفي كـ"حارس ثان" للفريق في الموسم المقبل، بعد تأكد رحيل شريف اكرامي عن الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، عقب انتهاء عقده واقترابه من الانتقال لصفوف نادي بيراميدز لمدة 3 مواسم قادمة، وعقد فايلر جلسات مكثفة مع ميشيل ياناكوني مدرب حراس الفريق لحسم ملف حراسة المرمى وبحث جدوى التعاقد مع حارس مرمى جديد بعد رحيل اكرامي، إلا أن الإدارة الفنية الحمراء استقرت على تأجيل خطوة التعاقد مع حارس مرمى جديد، في ظل وجود المتألق محمد الشناوى الحارس الأساسي، واعتماد علي لطفي كحارس ثان، ويأتي من بعده الثنائي الشاب مصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان.

Advertisements

ورفض مسئولو الأهلي العروض التي تلقاها علي لطفي للرحيل عن النادي سواء على طريقة الإعارة أو البيع النهائي خاصة بعد أن أبدى الحارس الدولي في وقت سابق رغبة في الرحيل بسبب عدم مشاركته الأمر الذي أثر عليه سلبياً من وجهة نظره وتسبب في ابتعاده عن اختيارات المنتخب الوطني مؤخراً، رغم أنه كان في السابق دائم الانضمام لمعسكرات الفراعنة.

وأبلغ مسئولو الأهلي علي لطفي أنه سيكون له دور مع الفريق خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد رحيل اكرامي، وبالتالي سيكون قريباً من الحصول على الفرصة عكس الفترة الماضية والتي كان فيها حارساً ثالثاً وبالتالي فأمر حصوله على الفرصة لم يكن سهلاً.