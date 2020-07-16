شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. سيد عبد الحفيظ يفتح الطريق إلى لقب 2001 بهدف فى الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفظ سيد عبد الحفيظ لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بالفريق، بذكري مميزة لهدف غالي احرزه في مرمي الترجي التونسي في اللقاء الذي جمع الفريقين 2001 في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، وهو اللقاء الذي يعتبره جمهور الأهلي لقاءا تاريخيا نظرا لانه كان مفتاح الفوز بلقب دوري ابطال افريقيا 2001 والذي كان غائبا عن القلعة الحمراء لسنوات طويلة، فمباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبى على استاد القاهرة، فيما جاءت مباراة العوة في تونس لتنتهي بالتعادل الإيجابى بنتيجة (1-1) بهدف سيد عبد الحفيظ الذى أحرزه بطريقة أكثر من رائعة فى أجواء امتلأت بالإثارة حتى الثوانى الأخيرة، لينجح الأهلى فى الصعود إلى نهائى البطولة ويتوج باللقب على حساب صن داونز.

وجاء الهدف فى الدقيقة الـ76 من عمر المباراة بعدما لمح سيد عبد الحفيظ حارس الترجى متقدمًا ليسدد الكرة من فوقه وتسكن الشباك، وتوقع على صعود الأهلى إلى نهائى أفريقيا.

من ناحية أخرى تلقت إدارة النادي الأهلي عرضاً من نظيرتها في بيراميدز عن طريق أحد وكلاء اللاعبين لطلب الحصول على خدمات أحمد الشيخ نجم الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، وأكد مسئولو بيراميدز أنهم مستعدين لاستعارة اللاعب لمدة موسم أوشرائه بشكل نهائي حال موافقة إدارة الكرة الحمراء، وينتظر أحمد الشيخ موقف الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر سواء بالتمسك باستمراره أو الموافقة على رحيله خاصة بعد تلقيه عرضاً مغرياً من بيراميدز، في الوقت الذي دخلت أندية أخرى في مفاوضات لاستعارة الشيخ منها ناديه السابق مصر المقاصة.

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وخضع لاعبو الأهلي والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق للمسحة الطبية الرابعة صباح اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع، وكان الأهلي قد أجرى ثلاث مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها النادي الأهلي.

يذكر أن الجهاز الفني أقام تراي ماتش في جزء من التدريبات الأخيرة قبل أن يقرر إقامته كاملا في مران الغد الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء ، وكان الجهاز الفني قد حدد يوم 23 يوليو الجاري موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة علي ملعب التتش بالجزيرة.