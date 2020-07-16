محمد صلاح يعتذر عن حضور حفل تكريمه بالقاهرة .. والإتحاد يؤجل الإحتفالية

اعتذر اللاعب محمد صلاح مهاجم ليفربول، عن الحضور إلى القاهرة من أجل حفل تكريمه الذي يعتزم الاتحاد المصري لكرة القدم إقامته بعد تتويج "الفرعون" مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي.

وأجرى أعضاء اللجنة الخماسية وجهاز المنتخب اتصالات لتهنئة صلاح وإخباره بموضوع حفل التكريم، لكن اللاعب البالغ 28 عاما أكد أن الحكومة الإنجليزية اتخذت قرارا بأن يتم عزل أي فرد غادر أراضيها ولو ليوم واحد ثم يعود 14 يوما، لضمان خلوه من فيروس كورونا.

وبذلك قرر اتحاد الكرة، تأجيل حفل التكريم الخاص بصلاح، واقترح جهاز منتخب الفراعنة أن يتم الحفل مع أول تجمع لضمان حضور جميع زملائه في المنتخب.