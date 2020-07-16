شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى المنتخب لإلغاء معسكر أكتوبر بسبب ضغط الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، بإلغاء معسكر المنتخب الوطنى فى شهر أكتوبر المقبل، خاصة بعد تأكيدات الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بأن الأجندة الدولية فى أكتوبر ستكون للمباريات الودية وليست ضمن تصفيات كأس العالم أو كأس الامم الافريقية التى تم تأجيلها عاما، ويأتى ترحيب البدرى لاستغلال هذه الفترة فى إقامة مباريات الدورى بشكل منتظم بجانب تخفيف ضغط المباريات على اللاعبين ومنح مساحة أكبر لاتحاد الكرة لإقامة المباريات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القرار النهائى خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، يضع حسام البدري عددًا من الحلول لأزمات المنتخب وعلى رأسها أزمة الهجوم والعقم التهديفى الذى أصابته خلال السنوات الأخيرة، وتسببت فى تراجع نتائج المنتخب وأبرزها الخروج المبكر من بطولة أمم أفريقيا 2019 وتحديدًا من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا على أرض الفراعنة ووسط ملعبهم. واستقر البدرى على أكثر من حل يسعى لتطبيقه لحل أزمة الهجوم فى المرحلة المقبلة، خاصة أن تأجيل بطولة أمم أفريقيا لمدة عام منحه متسعًا من الوقت لترتيب الأوراق. Advertisements التدعيم بثلاثى المنتخب الأولمبى التدعيم بثلاثى المنتخب الأولمبى الحل الأول يتمثل فى التدعيم بمهاجمى المنتخب الأولمبى، وعلى رأسهم مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن بعد ظهورهم بشكل مميز فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة وقيادة الفراعنة لأولمبياد طوكيو والتتويج باللقب الأفريقى لأول مرة.تطوير أداء كوكا يؤمن حسام البدرى بإمكانات أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى رغم الاعتراف فى نفس الوقت بأن أداءه يحتاج للتطوير من خلال زيادة سرعته وتواجده داخل منطقة الجزاء ويسعى البدرى للعمل على تطوير أداء اللاعب خلال المعسكرات المقبلة.محمد صلاح ويبقى محمد صلاح هو الحل الإستراتيجى لهجوم المنتخب من خلال الدفع بالفرعون فى مركز الهجوم لاستغلال سرعته الفائقة فى حالة الاحتياج لإمكاناته الخاصة فى مركز المهاجم الصريح.

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