شكرا لقرائتكم خبر عن "تراي ماتش" للأهلي في التتش اليوم بمشاركة جميع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي "تراي ماتش" كامل في مران الفريق المقرر له الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، ويأتي قرار الجهاز الفني بإقامة تراي ماتش كامل، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل، فيما خضع لاعبو الفريق والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق خضعوا للمسحة الطبية الرابعة صباح أمس الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع..وكان الأهلي قد أجرى ثلاث مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها النادي الأهلي.

يذكر أن الجهاز الفني أقام تراي ماتش في جزء من التدريبات الأخيرة قبل أن يقرر إقامته كاملا في مران اليوم الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء ، وكان الجهاز الفني قد حدد يوم 23 يوليو الجاري موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة علي ملعب التتش بالجزيرة.

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بعيداً عما سبق ، تتجه النية داخل الأهلي لتأجيل التعاقد مع البوركينابي إيريك تراوري نجم هجوم بيراميدز، وذلك بسبب عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين على قوة الفريق في الوقت الحالي وعددهم 6 وهم الأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجاي والسنغالي اليو بادجي والمغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول والمالي اليو ديانج، حيث من المقرر أن يتم قيد 5 منهم فقط في الموسم الجديد، حال إرجاء اتحاد الكرة قراره بتخفيض عدد الأجانب لـ3 فقط، وحصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع إيريك تراوري مؤخرًا، وهي المرة الثانية التي يقدم اللاعب فيها على التوقيع للفريق الأحمر، حيث وقع اللاعب للأهلي في عهد عصام سراج مدير التعاقدات السابق، كما وقع مؤخرًا مع أمير توفيق مدير التعاقدات الحالي .