"تراي ماتش" للأهلي في التتش اليوم بمشاركة جميع اللاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي "تراي ماتش" كامل في مران الفريق المقرر له الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، ويأتي قرار الجهاز الفني بإقامة تراي ماتش كامل، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل، فيما خضع لاعبو الفريق والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق خضعوا للمسحة الطبية الرابعة صباح أمس الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع..وكان الأهلي قد أجرى ثلاث مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها النادي الأهلي.
يذكر أن الجهاز الفني أقام تراي ماتش في جزء من التدريبات الأخيرة قبل أن يقرر إقامته كاملا في مران اليوم الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء ، وكان الجهاز الفني قد حدد يوم 23 يوليو الجاري موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة علي ملعب التتش بالجزيرة.
وتحدث تراورى مع هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات عن رغبته في الرحيل للأهلي إلا أن اللاعب تلقى رفضًا صريحًا علي طلبه، مؤكدين له أنه لن يرحل في الموسم الجديد مهما كانت المغريات المالية وأن رحيله سيتأجل موسم آخر على أقل تقدير بشرط أن يساهم في حصد فريقه لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وأكد مسئولو الأهلي أن تراوري يعد واحدًا من أفضل اللاعبين في الدوري المصري إلا أن التعاقد معه في الوقت الحالي سيكون صعباً للغاية خاصة أن هناك رفضًا تامًا من بيراميدز والذي يرغب في الإبقاء عليه خاصة أنه واحد من أهم نجوم الفريق وأحد أقوى مصادر قوته بخلاف أنه حال تفكير بيراميدز في التفريط فيه فلن يكون المبلغ المطلوب في وقتها أقل من 50 مليون جنيه بأي حال من الأحوال وهو المبلغ الذي يفوق قدرات الإدارة الحمراء في الوقت الحالي، لذا جاء التفكير في إرجاء التعاقد معه حتى ينجح الأهلي أيضًا في تسويق بعض لاعبيه الأجانب الذين يتعذر تسويقهم في الفترة الحالية.
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