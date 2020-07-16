شكرا لقرائتكم خبر عن المعتصم سالم: لابد من البحث عن المواهب ولا يوجد مجاملات في بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعتصم سالم مساعد المدير الرياضى لقطاع الناشئين فى نادى بيراميدز، أنه لابد من البحث عن المواهب خلال المدن و القرى والاهتمام برعايتهم خلال فترة الناشئين وهذا الأمر بدأ العمل عليه من قبل المسئولين في بيراميدز لبناء أجيال قادرة على التواجد في منتخبات الناشئين والشباب خلال المرحلة المقبلة ولا يوجد مجاملات في أختيارات اللاعبين و الموهبة والالتزام أساس أختيار الأجهزة الفنية .

وأوضح المعتصم سالم خلال تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " أنه يوجه الشكر الى محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصرى لكرة القدم عقب المجهود القوى الذى قام به في إعدادا برنامج وبطولات لمدة 5 سنوات قادمة لقطاعات الناشئين في الأندية .

وأعلن محمود سعد عن المسابقات التى تنظمها الجبلاية للمراحل السنية فى الموسم الجديد 2020-2021 والتى جاءت كالتالى.. بطولة الجمهورية "أ" لمواليد 2001 – 2003 – 2005 – 2006، يهبط منها 3 فرق لبطولة الجمهورية "ب" ويصعد 3 أخرون لـ"أ"، كما يهبط 3 فرق من بطولة الجمهورية "ب" لدورى القطاعات مواليد 2001 – 2003 – 2005 – 2006، ويصد من دورى القطاعات لدورى الجمهورية "ب" أول 3 فرق.

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وبطولة الجمهورية "أ" لمواليد 99 – 2001 – 2003 – 2006 يهبط منها 3 فرق لدورى القطاعات موالد 99 – 2001 – 2003 – 2005 – 2006، ويصعد من الأخير أول 3 فرق.