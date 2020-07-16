رياضة | حقيقة رحيل بادجي عن الأهلي بأمر فايلر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل بادجي عن الأهلي بأمر فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت تقارير صحفية حقيقة الأنباء التي أكدت رحيل السنغالي آليو بادجي نجم هجوم الأهلي في الموسم المقبل وذلك بناء على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالتعاقد مع بديل للنجم السنغالي.

وكشف مصدر في جهاز كرة القدم في الأهلي أن بادجي يعتبر من العناصر الأساسية في حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

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وأكد المصدر أن الحديث حول رحيل بادجي أمر عار تماما من الصحة وأن فايلر لم يتطرق في حديثه حول فكرة تسويق بادجي أو رحيله في الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن الأهلي تعاقد مع بادجي في يناير الماضي بناء على طلبات ورغبات رينيه فايلر ولكن النجم السنغالي لم يحصل على الفرصة سوى في بعض المباريات ومن ثم توقفت البطولات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد المصدر على أن بادجي مستمر في صفوف الأهلي في الموسم المقبل وأنه لا صحة لم يتردد حول طرح فكرة تسويقه وبيعه في نهاية الموسم أو حتى إعارته.