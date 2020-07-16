شكرا لقرائتكم مدير قطاع الناشئين فى بيراميدز: أواصل البحث عن المواهب في القرى لرعايتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد المعتصم سالم مساعد المدير الرياضى لقطاع الناشئين فى نادى بيراميدز ، أنه لابد من البحث عن المواهب خلال المدن و القرى و الاهتمام برعايتهم خلال فترة الناشئين وهذا الأمر بدأ العمل عليه من قبل المسئولين في بيراميدز لبناء أجيال قادرة على التواجد في منتخبات الناشئين والشباب خلال المرحلة المقبلة و لا يوجد مجاملات في أختيارات اللاعبين و الموهبة و الالتزام أساس أختيار الأجهزة الفنية .
وأوضح المعتصم سالم خلال تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " أنه يوجه الشكر الى محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصرى لكرة القدم عقب المجهود القوى الذى قام به في أعدادا برنامج وبطولات لمدة 5 سنوات قادمة لقطاعات الناشئين في الأندية .
وأعلن محمود سعد عن المسابقات التى تنظمها الجبلاية للمراحل السنية فى الموسم الجديد 2020-2021 والتى جاءت كالتالى.. بطولة الجمهورية "أ" لمواليد 2001 – 2003 – 2005 – 2006، يهبط منها 3 فرق لبطولة الجمهورية "ب" ويصعد 3 أخرون لـ"أ"، كما يهبط 3 فرق من بطولة الجمهورية "ب" لدورى القطاعات مواليد 2001 – 2003 – 2005 – 2006، ويصد من دورى القطاعات لدورى الجمهورية "ب" أول 3 فرق.
وبطولة الجمهورية "أ" لمواليد 99 – 2001 – 2003 – 2006 يهبط منها 3 فرق لدورى القطاعات موالد 99 – 2001 – 2003 – 2005 – 2006، ويصعد من الأخير أول 3 فرق.
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