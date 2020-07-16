شكرا لقرائتكم أحمد بلال: كنت اتمنى وجود أزارو بين صفوف الاهلي في الوقت الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد بلال نجم الأهلى السابق أنه كان يتمنى عودة المغربى وليد أزارو لاعب الأهلى المعار إلى الإتفاق السعودى إلى صفوف الفريق مجددا ، مشيرا إلى أنه كان يرى أنه له دور .. و قال بلال فى تصريح لـ الخليج 365 ، الأهلى فى الوقت الحالى يمتلك كثافة مهاجمين بحتاجون الحصول على فرصة للحكم إذا كان يحتاج إلى محترف جديد أم لا .

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وتعثرت مفاوضات الأهلى مع الاتفاق السعودى فى ملف تمديد إعارة النجم المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر المعار للاتفاق حتى نهاية شهر يونيو الماضى، إلا أن النادى السعودى طلب مد إعارة اللاعب حتى شهر أكتوبر بعد قرار استئناف الدورى السعودى، ورحب الأهلى فى بداية المفاوضات بمد إعارة ازارو، إلا أن تأخر الاتفاق فى تسديد باقي مستحقات الصفقة والمقدرة بـ100 ألف دولار بداعى معاناة النادى من أزمة مالية، جعلت الأهلى يجمد المفاوضات فى الوقت الذى لم يحصل اللاعب أيضاً على راتبه لمدة 3 أشهر متتالية، ورفضت لجنة التخطيط رحيل وليد أزارو لأنها ترى أنه مكسب كبير وستمثل عودته إضافة للفريق وهو ما تم نقلة لمحمود الخطيب رئيس النادي والذي نجح في اقناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمنح فرصة جديدة للاعب .

وأكدت اللجنة أنه من الأفضل عودة أزارو بدلاً من ضم لاعب أجنبى جديد سيحتاج وقتاً للانسجام مع الفريق، كما أن المهاجم المغربى لديه خبرة جيدة بالمنافسات المصرية والأفريقية، وسبق وحصل على لقب هداف الدورى مع الأهلى.