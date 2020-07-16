قال الإعلامي إسلام صادق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، كان يرفض مشاركة صالح جمعة، لاعب الفريق فى التدريبات الجماعية للقلعة الحمراء.
وأضاف "صادق" خلال تقديم برنامج "البريمو"، المذاع عبر فضائية "Ten": "فايلر أبلغ مسؤولي الأهلي عندما كان فى سويسرا رفضه مشاركة صالح جمعة فى التدريبات بسبب تصريحاته التى هاجم فيها اللاعب المدرب خلال الفترة الماضية".
وتابع : أمير توفيق علم بعقد صالح جمعة جلسة مع مسؤولي الزمالك وتوقيعه على عقود انضمام للقلعة البيضاء، معقبا: الاتفاق ان صالح كان هيقدم شكوي ضد الأهلي بسبب ابتعاده عن التدريبات.
وأشار إلى أن مسؤولي الأهلي أصروا على مشاركة صالح جمعة فى التدريبات لمنعه من الانضمام إلى صفوف الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر إسلام صادق: توقيع "صالح جمعة" للزمالك وراء عودته لتدريبات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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