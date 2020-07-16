شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك صالح جمعة لأول مرة مع الأهلي في عهد فايلر أمام سموحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر صفحة جديدة مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق، وعاد اللاعب لحسابات ناديه فى ظل مشاركته بالتدريبات الجماعية وتوجيهه من قبل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعد فترة من التجميد، ويمتد عقد صالح جمعة مع الأهلى لمدة 3 مواسم، حيث تملك الإدارة الحمراء حق تحديد مستقبله سواء بالإبقاء عليه أو إعارته أو بيعه، ويُناقش مسئولو الأهلى ممثلين فى لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح والسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، مستقبل صالح جمعة، سواء باستمراره مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، أو سيتم اعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه سواء محليًا أو خارجيًا.

ويدخل الأهلي أول مباراة له منذ أزمة كورونا يوم الخميس المقبل حين يواجه سموحة ودياً في القاهرة، كما يعود الأهلي لمواجهة الفريق السكندري مُجدداً يوم الخميس الذي يليه في مباراة ودية ثانية بين الفريقين استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام، ومن المقرر أن تشهد مباراتي سموحة مشاركة صالح جمعة للوقوف على مستواه الحالي من قبل الجهاز الفني وهو الأمر الذي في حالة حدوثه ستكون المشاركات الأولى لصالح جمعة في عهد فايلر والذي لم يعتمد على صالح جمعة في أي مباراة منذ توليه المسئولية.

واختلف الوضع في الأيام الأخيرة بعد سماح فايلر لصالح جمعة بالتدريب مع الفريق قبل وصوله القاهرة، وذلك بتدخل من ديفيد سيزا المدرب العام الذى توسط لدى فايلر للسماح للاعب بخوض التدريبات الجماعية للأهلى، بعدما لاحظه من التزام كبير وإصرار قوى على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني.