شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه المقاصة فى أولى ودياته استعدادًا لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض مساء اليوم، الخميس، الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز أولى مبارياته الودية، أمام نظيره مصر المقاصة، وذلك بعد توقف دام طويلاً بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، حيث توقف النشاط الرياضى فى مصر ومعظم أنحاء العالم من منتصف شهر مارس الماضى.

ومن المنتظر أن تقام المباراة الودية بين بيراميدز والمقاصة على ملعب الدفاع الجوى، لاسيما وأن الفريق السماوى داخل معسكر مغلق حاليًا فى إطار خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

واستقر الجهاز الفنى على أن يكون معسكر بيراميدز المغلق مستمرًا حتى يوم السبت المقبل، لاسيما أن الفريق يخوض تدريباته حاليًا على فترتين.

وخاض أمس الأربعاء فريق مصر المقاصة، مباراته الودية الأولى أمام طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكرى، واتفق مسئولو طلائع الجيش مع أندية المقاصة والمقاولون العرب وإنبى ونادى مصر على خوض ستة مباريات ودية استعدادًا لعودة الدوري، حيث أفتتح الطلائع مبارياته الودية بملاقاة مصر المقاصة ثم يلاقى المقاولون العرب وديًا مرتين أحدهما على الجبل الأخضر والأخرى على استاد الجهاز الرياضة ثم يواجه إنبى مرتين أيضًا مباراة فى بتروسبورت والأخرى على استاد جهاز الرياضة ويختتم الطلائع ودياته بملاقاة نادى مصر.