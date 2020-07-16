ملف الأربعاء.. صفقة الزمالك تصل مصر.. وحقيقة عرض بيراميدز للاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء:
ليفربول يكشف عن تفاصيل حفل التتويج بكأس بريميرليج
هاني العتال يصدر بياناً ضد مرتضى منصور "المحتمي بالحصانة"
آرسنال يُنهي "حلم الـ 100 نقطة" بهدفين في مرمى ليفربول
بالفيديو.. كوكا يساهم في ركلة جزاء لأولمبياكوس.. ويغادر مصاباً
رسميًا.. ليفربول يحتفل بتتويج بريميرليج يوم 22 يوليو في آنفيلد
الأولى ما بعد كورونا.. الجيش يهزم المقاصة وديًا
مصدر في الزمالك لمصراوي: المثلوثي وصل القاهرة
مصدر يجيب.. هل ينتقل رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز؟
رئيس سموحة يدعم لجنة الجنايني.. ويوجه رسالة لأبوريدة
رئيس سموحة: "أنا بطل الكأس الحقيقي".. و30 مليون سعر حسام حسن
بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي للمرة التاسعة والعشرين
مدرب الإسماعيلي ينفي عروض احتراف باهر ومجدي والاهتمام بعواد
مرتضى: الفيديو المفبرك لن ينسينا لقب القرن.. وجمهور الأهلي يشكرني
أرسنال يمنع ليفربول من كسر رقم مانشستر سيتي في بريميرليج
وزير الرياضة: حولنا طلب الأهلي بشأن "لافتات" الزمالك إلى لجنة قانونية
الرجاء المغربي: ننتظر قرار كاف بتحديد البلد المستضيف لمباريات دوري الأبطال
مدرب الأهلي: لم نحسم الدوري.. ومن يبحث عن التتويج لا يتحجج بنظام دوري الأبطال
الرجاء: أحداد سيستمر معنا بقوة القانون.. ولن نُفعل عقده
تأجيل أولمبياد داكار للشباب إلى 2026
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