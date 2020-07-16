كاف يحسم اليوم الدولة المستضيفة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

تحسم اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، الدولة المستضيفة لباقي منافسات الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 – 2020، وذلك بعد اعتذار الكاميرون على عدم استضافتها للمباريات.

وقال موقع " le360 سبورت"، المغربي، إن اللجنة التنفيذية في الكاف سوف تعقد اجتماعا مهما اليوم، من أجل تحديد الدولة المستضيفة، لمباريات

دوري أبطال أفريقيا، بعد اعتذار الكاميرون.

وكان الكاف، قد حدد شهر سبتمبر المقبل، من أجل إقامة مباريات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

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وتأهل الأهلي والزمالك من مصر لمواجهة الوداد والرجاء من المغربي على الترتيب، فى نصف نهائي عربي بدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لمواجهة الوداد المغربي

بعدما تخطى عقبة صن دوانز بطل جنوب إفريقيا، ولعب المارد الأحمر ست مباريات حصد 11 نقطة وسجل 7 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد حسين الشحات نجم الفريق هو الهداف برصيد 5 أهداف.

تأهل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي بعدما تخطى عقبة الترجي التونسي ولعب الفارس الأبيض 6 مباريات حصد 9 نقاط وسجل 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق هو الهداف برصيد 6 أهداف.