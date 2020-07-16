فان دايك: أتحمل مسئولية الهزيمة أمام أرسنال.. وهذا أمر وارد في كرة القدم

تحدث الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، عن خسارة فريقه أمام أرسنال مساء الأربعاء.
وخسر ليفربول أمام أرسنال بهدفين مقابل هدف، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإنجليزي.
وقال فان دايك خلال تصريحات لشبكة بي بي سي العالمية، "أتحمل مسؤولية الهزيمة أمام أرسنال، فالأهداف التي تلقيناها كانت بسبب أخطاءنا، لذلك الهزيمة مستحقة".
وأضاف: "سنعمل على تدارك الهزيمة أمام أرسنال، ونسعىلتحقيق الانتصار في المباراتين المقبلين".
وأردف: "الهزيمة واردة في عالم كرة القدم، ولا يجب أن ننسى أننا حققنا أداءا ممتازا خلال الموسم الحالي، وتوجنا باللقب".
يذكر أن ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، ولم يتبقَ له سوى مباراتين أمام تشيلسي ونيوكاسل يونايتد.
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