أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، عدم اقتناعه بإمكانيات، محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، والمنتخب الوطني.
وقال عبدالعال في برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "لا أقتنع بإمكانيات تريزيجيه على الإطلاق فهو لم يسعى لتطويرمستواه خلال الفترة الماضية، والمدربين ظلموه بسبب مركزه".
وأضاف: "أي لاعب يستطيع اللعب في الدوري الإنجليزي إذا كان معه وكيل مميز، وتريزيجيه لا يعجبني أدائه مطلقًا".
كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبدالعال: لا أقتنع بأداء تريزيجيه.. وأي لاعب بإمكانه اللعب في إنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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