رضا عبدالعال: لا أقتنع بأداء تريزيجيه.. وأي لاعب بإمكانه اللعب في إنجلترا

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، عدم اقتناعه بإمكانيات، محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، والمنتخب الوطني.

وقال عبدالعال في برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "لا أقتنع بإمكانيات تريزيجيه على الإطلاق فهو لم يسعى لتطوير