لاعب الأهلي السابق: ستوجد فجوة بين صالح جمعة وفايلر الفترة المقبلة

كد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن صالح جمعة، لاعب الفريق الأحمر، من العناصر الهامة داخل صفوف القلعة الحمراء.

وقال حنفي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على

قناة "Ten": "صالح جمعة لم يقدم كافة إمكانياته مع الأهلي منذ إنضمامه إلى صفوف الفريق، وهو من العناصر المميزة والهامة للفريق وجماهيره، ومن المفترض أن يشارك أساسيًا لو كان فى حالته الطبيعية".وأضاف: "سيكون هناك فجوة بين صالح جمعة وفايلر خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم إلتزامه وتصريحاته التى انتقد فيها المدير الفني السويسري، وفى النهاية المدرب يتمني التزام اللاعب خلال الفترة المقبلة".