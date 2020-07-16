خالد بيبو يُخطط لتولي منصب "مدير الكرة" بالأهلي

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، يُخطط من أجل تولي منصب مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم.

وقال حنفي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "خالد بيبو طموحاته كبيرة للغاية ويرغب فى تولي

منصب مدير الكرة مستقبلًا، ولا يشغل باله برئاسة لجنة التخطيط على الإطلاق".وعن سيد عبدالحفيظ، أوضح: "طالما عبدالحفيظ متواجد فى منصبه لن يستطيع أحد خلافته على الإطلاق نظرا لتميزه الكبير وخبراته".