رضا عبدالعال: صالح جمعة "هيكسر الدنيا "حال رحيله إلى الزمالك

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن صالح جمعة سيتألق في القلعة البيضاء حال رحيله عن المارد الأحمر.
وقال عبدالعال في برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "صالح جمعة وقع للزمالك قبل سفر فايلر إلى سويسرا وكان يخطط لفسخ عقده معالأهلي بسبب عدم المشاركة".
وأضاف: "صالح جمعة كان يبذل قصاري جهده في التدريبات وفايلر كان يستبعده، ولو انتقل إلى صفوف الزمالك هيكسر الدنيا من أجل الرد على الأهلي".
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