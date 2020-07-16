إسلام صادق: توقيع صالح جمعة للزمالك وراء عودته لتدريبات الأهلي

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، كان يرفض مشاركة صالح جمعة، لاعب الفريق في التدريبات الجماعية للقلعة الحمراء.

وقال صادق في برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "فايلر

أبلغ مسؤولي الأهلي عندما كان في سويسرا رفضه مشاركة صالح جمعة في التدريبات بسبب تصريحاته التي هاجم فيها اللاعب المدرب خلال الفترة الماضية".وأضاف: "أمير توفيق علم بعقد صالح جمعة جلسة مع مسؤولي الزمالك وتوقيعه على عقود انضمام للقلعة البيضاء، والاتفاق كان هيقدم شكوى ضد الأهلي بسبب ابتعاده عن التدريبات".

وأشار إلى أن مسؤولي الأهلي أصروا على مشاركة صالح جمعة فى التدريبات بسبب منعه من الانضمام إلى صفوف الزمالك.