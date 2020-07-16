رياضة | رضا عبدالعال يواصل هجومه على المدربين بتصريح مثير

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رضا عبدالعال يواصل هجومه على المدربين بتصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رضا عبد العال نجم كرة القدم المصرية السابق والأهلي والزمالك عن رأيه فى بعض من المدربين المصريين.

وكشف رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن وجود بعض المدربين يشعرون بالغيرة من نجومية اللاعبين.

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وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "هناك مدربين لا يصلحون على الإطلاق وكانوا يشعرون بالغيرة الشديدة من نجومية اللاعبين، وهذا حدث معي كثيرًا ولكن لا أريد أن أذكر أسماء".

وأضاف: "كان يوجد مدرب يشعر بالغيرة مني بسبب تألقي ونجوميتي خلال المباريات، وبعض المدربين لا يصلحون على الإطلاق".