رياضة | ميدو: الزمالك صرف نظر عن التعاقد مع نجم بيراميدز لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو: الزمالك صرف نظر عن التعاقد مع نجم بيراميدز لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي الزمالك من ضم ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رجب بكار في انتقالات الصيف المقبل، بعد الحصول على توقيعه حسب ما أشارت تقارير صحفية.

وأوضح أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، خلال برنامجه "أوضة اللبس" الذي يقدمه عبر شاشة قناة النهار، أن القلعة البيضاء صرف النظر عن التعاقد مع رجب بكار.

وواصل، "الزمالك اتخذ ذلك القرار بعد اقترابه من التوقيع مع التونسي حمزة المثلوثي الذي وصل أمس الأربعاء، من بلاده تمهيدًا لإتمام تعاقده مع النادي الأبيض بشكل رسمي".

وشدد على أن الزمالك سيكتفي بوجود المثلوثي مع حازم إمام في الجبهة اليمنى خلال الموسم الجديد.