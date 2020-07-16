رياضة | جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول من أرسنال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول من أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان توج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي في الجولة الـ31 بعد خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالآتي :-

1- ليفربول 93 نقطة.

2- مانشستر سيتي 75 نقطة.

3- تشيلسي 63 نقطة.

4- ليستر سيتي 59 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 59 نقطة.

6- ولفرهامبتون 56 نقطة.

7- توتنهام هوتسبير 55 نقطة.

8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.

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9- آرسنال 53 نقطة.

10- بيرنلي 51 نقطة.

11- ايفرتون 45 نقطة.

12- ساوثهامبتون 45 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.

14- كريستال بالاس 42 نقطة.

15- برايتون البيون 36 نقطة.

16- ويست هام 34 نقطة.

17- واتفورد 34 نقطة.

18- بورنموث 31 نقطة.

19- أستون فيلا 30 نقطة.

20- نورويتش سيتي 21 نقطة.