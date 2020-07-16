رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بالدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بالدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق مانشستر سيتي ضيف ثقيل على نظيره واتفورد ضمن مباريات الجولة السابعة وثلاثون من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج قبل الأخيرة من عمر المسابقة هذا الموسم .

وستقام مباراة واتفورد ومانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يوليو فى تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

ويذكر أن السيتي تحت قيادة بيب جوارديولا حقق الفوز امس على فريق بورنموث بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة ال 36 من البريميرليج..

وكان فريق ليفربول قد حقق لقب بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج بعد غياب طويل دام لثلاثون عام.