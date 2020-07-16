رياضة | صفقات الزمالك تثير قلق نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقات الزمالك تثير قلق نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت الصفقات التي يسعى نادي الزمالك لإبرامها، قلق نجم الفريق بشأن مستقبله مع القلعة البيضاء.

ويقترب نادي الزمالك من ضم الثنائي، حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للنادي الرياضي التونسي، ورجب بكار ظهير بيراميدز، خلال سوق الاتتقالات الصيفية.

وبحسب مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة الزمالك، فإن قائد الفريق حازم إمام قلق بشأن رغبة الزمالك في ضم الثنائي.

Advertisements

وأوضحت المصادر، أن حازم إمام غير واثق من رغبة الإدارة بتجديد عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتؤكد التقارير، أن حازم إمام طلب من وكيله البحث له عن عروض داخلية وخارجية، تحسباً لرفض مجلس الإدارة تجديد عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب نهاية الموسم الجاري، ولم تقدم الإدارة البيضاء على تجديد عقده.