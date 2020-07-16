رياضة | بشرة سارة لريال مدريد قبل لقاء الحسم ضد فياريال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بشرة سارة لريال مدريد قبل لقاء الحسم ضد فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ومدربه زين الدين زيدان، خبراً ساراً قبل مواجهة الحسم مساء اليوم الخميس ضد فياريال، في الدوري الإسباني.

ويواجه النادي الملكي ضيفه فياريال في الجولة 37 من الليجا مساء اليوم الخميس، بملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ووفقاً للموقع الرسمي لريال مدريد، فإن زيدان استعاد خدمات نجمي الفريق، ماريانو دياز ولوكا يوفيتش.

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وغاب دياز عن التدريبات الماضية، قبل أن يعود اليوم لتدريبات النادي الملكي، استعداداً للمباراة.

وعاد يوفيتش للتدريبات مجدداً، بعد إجراء مسحات لفيرس كورونا، نتيجة مخالطة أحد أصدقائه الحاملين للفيروس.

ويتصدر ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 83 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة.