رياضة | تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أوساسونا اليوم بالدوري الأسباني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أوساسونا اليوم بالدوري الأسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم الخميس نادى برشلونة على أرضه بملعب الكامب نو الدولي نظيره فريق أوساسونا ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعلق علي محمد علي.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي التشكيل المتوقع لنادى برشلونة الذي سيواجه أوساسونا اليوم بالدوري الأسباني:

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حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، لينجليت، سيميدو.

خط الوسط: ريكي دي يونج، بوسكيتس، فيدال.

خط الهجوم: ليو ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان.