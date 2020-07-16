رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة فياريال اليوم بالدوري الأسباني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة فياريال اليوم بالدوري الأسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم الخميس نادى ريال مدريد على ملعبه الفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية نظيره نادى فياريال ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الأسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق حفيظ دراجي.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي التشكيل المتوقع لنادى ريال مدريد لمواجهة فياريال اليوم بالدوري الأسباني:

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حراسة المرمي: تيو كورتوا.

خط الدفاع: سيرجو راموس، فاران، ميندي، كارفخال.

خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: كريم بنزيمة، روديجيرو، فينيسيوس جونيور.