رياضة | ميدو يرد بقوة على خالد الغندور بسبب شيكابالا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو يرد بقوة على خالد الغندور بسبب شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، بقوة على الاعلامي خالد غندور، بشأن اعتراضه على ظهور شيكابالا قائد القلعة البيضاء في برنامج أوضة اللبس.

وقال ميدو في برنامجه "اوضة اللبس"، الذي يذاع على قناة النهار، "انتشرت أخبار عن ظهور شيكابالا ضيف معايا، وتفاجئت إن كابتن خالد الغندور قال كيف يظهر شيكابالا معايا ولا يظهر على قناة الزمالك".

وتابع، "حابب أوضح إن مستحيل أقوم باستضافة شيكابالا، وهو متواجد في معسكر مع فريقه حالياً لأني مدرب قبل أي شيء وعمري ما أخرج لاعب عن تركيزه".

ووجه رسالة إلى خالد الغندور، في ختام حديثه، "اهدى شوية وحتى لو ظهر معايا فانا أخوك برضو".