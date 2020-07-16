رياضة | محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا رغم سقوط ليفربول ضد أرسنال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا رغم سقوط ليفربول ضد أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول رقم قياسي جديد مع الريدز بعد أن شارك فى مباراة فريقه أمام نظيره أرسنال والتي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ووصل محمد صلاح بعد المشاركة أمام أرسنال الي 150 مباراة مع ليفربول فى جميع البطولات منذ أن انضم لصفوف الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نظيره نادى روما الإيطالي.

ونجح صلاح خلال مشاركته مع نادى ليفربول فى 150 مباراة بالتسجيل 94 هدفا وصناعة 40 آخرين فى جميع البطولات.

وتعرض نادى ليفربول لخسارة أمام نظيره نادى أرسنال بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بين الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن.