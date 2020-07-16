رياضة | تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط يوفنتوس في فخ التعادل الإيجابي أمام ساسولو بثلاثة أهداف لمثلها، في افتتاحية منافسات الجولة الثالثة الثلاثين، من عمر مسابقة الكالتشيو الإيطالي، وذالك في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "مابي".

استطاع ميلان قلب الطاولة على فريق بارما، وتمكن من تعزيز فوز اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أحرز الهدف الأول فرانك كيسسييه في الدقيقة 55، ولحقه الهدف الثاني للاعب رومانيولي في الدقيقة 59، بينما احرز الهدف الثالث و الاخير لميلان أوغلو في الدقيقة 77، بينما احرز الهدف الوحيد لبارما اللاعب ياسمين كورتيشت فب الدقيقة 44.

وعلى الجانب الآخر سيطر التعادل السلبي على مباريات أودينيزي و نظيره لاتسيو، بينما استطاع نابولي تحقيق فوزاً هاماً اليوم بهدف نظيف أمام بولونيا.

فأصبح ترتيب الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم كالآتي:-

1- يوفنتوس، 77 نقطة.

2-أتلانتا، 70 نقطة.

3-لاتسيو ، 69 نقطة.

4- إنتر ميلان، 68 نقطة.

5- روما، 57 نقطة.

6- نابولي، 53 نقطة.

7- ميلان، 53 نقطة.

8- ساسولو، 47 نقطة.

Advertisements

9- هيلاس فيرونا، 44 نقطة.

10- بولونيا، 43 نقطة.

11- كالياري، 41 نقطة.

12- بارما، 40 نقطة.

13- فيورنتينا، 39 نقطة.

14- أودينيزي، 36 نقطة.

15- تورينو، 36 نقطة.

16- سامبدوريا، 34 نقطة.

17- جنوى ، 30 نقطة.

18-ليتشي ، 29 نقطة.

19- بريشيا، 21 نقطة.

20- سبال، 19 نقطة.