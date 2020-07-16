رياضة | بالأسماء.. الخاسرون من انضمام حمزة المثلوثي للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. الخاسرون من انضمام حمزة المثلوثي للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الزمالك من الإعلان الرسمي عن صفقة التعاقد مع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي، وذلك بعد وصول اللاعب للقاهرة خلال الساعات الماضية، تمهيدًا لإتمام إجراءات انضمامه للقلعة البيضاء.

وكانت تقارير صحفية تونسية أكدت اتفاق الزمالك مع حمزة المثلوثي على الإنضمام للقلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل، على أن يحصل على راتب سنوي 560 ألف دولار.

وتسبب توقف حركة الطيران خلال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا في تعطيل وصول المثلوثي إلى مصر، ولكن الظهير التونسي وصل اليوم الأربعاء تمهيدا لإتمام انتقاله للنادي الأبيض بشكل رسمي.

تعاقد الزمالك مع حمزة المثلوثي تسبب في صدمة لبعض اللاعبين في القلعة البيضاء، وأصبح وجود اللاعب داخل صفوف الزمالك يهدد مسيرتهم وفرص مشاركتهم مع الفريق في الفترة القادمة:-

حازم إمام

قائد الزمالك حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض يعد واحد من أبرز المتضررين بالتعاقد مع "المثلوثي"، وقد يُطيح الأخير به من التشكيلة الأساسية للفريق الزملكاوي في الفترة القادمة ويُعيده لمقاعد البدلاء، خاصة وأن نجم الصفاقسي يمتلك قدرات فنية وبدنية عالية وقوي دفاعيًا، كما لديه خبرات كبيرة بالإضافة لإمتلاكه سمات الشخصية القيادية

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أحمد عيد

إنضمام حمزة المثلوثي للزمالك يؤدي لتضاءل فرص اللاعب الصاعد أحمد عيد في المشاركة بالمباريات مع الفريق الأبيض في المرحلة القادمة بشكل كبير، وكان يعتمد الجهاز الفني للفريق على "عيد" كبديل لحازم إمام ، ولكن الآن بعد حسم صفقة نجم الصفاقسي، ستنحصر المنافسة بين حازم والمثلوثي لقيادة الجبهة اليمني بالزمالك.

كاسونجو

تعاقد الزمالك مع حمزة المثلوثي ومن قبله مع الأنجولي آري بابل نجم أول أغسطس يقضي على آمال الكونغولي كابونجو كاسونجو في الاستمرار مع الفريق الأبيض بالموسم الجديد، ويقربه من مغادرة القلعة البيضاء بسبب زيادة عدد اللاعبين الأجانب بالفريق، خاصة وأن الجهاز الفني لا يعتمد عليه بشكل أساسي في مباريات الفريق بعكس التونسي فرجاني ساسي، والمغربيين محمد أوناجم وأشرف بنشرقي.

معروف يوسف

إنضمام حمزة المثلوثي للزمالك يغلق باب العودة للقلعة البيضاء في وجه النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق الأبيض المعار للمقاولون العرب، وبات الأقرب للاعب هو تجديد اعارته أو رحيله بشكل نهائي نهاية الموسم الجاري، خاصة بسبب زيادة عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق وعدم الحاجة لجهوده في الوقت الحالي.