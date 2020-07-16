شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يجتمع بمسئولي الصفحات والجروبات الزملكاوية عصر الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي جلسة مع مسئولي الصفحات والجروبات الزملكاوية في الثالثة عصر غدا الجمعة ، وتعد هذه الجلسة هي الثانية بين رئيس النادي وأصحاب الجروبات والصفحات وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي، يذكر أن جماهير الزمالك داعمة بشكل كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور في كل القضايا وخاصة ملف نادي القرن.

من ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تقديم نادى شباب المحمدية، عرضا رسميا لنادى الزمالك، من أجل الحصول على خدمات مهاجمه حميد أحداد، والذى يقضى الموسم الحالى على سبيل الإعارة، ضمن صفوف فريق الرجاء المغربى.

وذكر موقع "هسبورت" المغربى، أن نادى شباب المحمدية، قدم عرضا رسميا، لإدارة الزمالك، فى الثالث من شهر يوليو الجارى، من أجل ضم المهاجم حميد أحداد، الذى يلعب هذا الموسم على سبيل الإعارة لفريق الرجاء.

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وأضاف الموقع المغربى أن المفاوضات بين الناديين مستمرة حتى الآن، من أجل التوصل إلى إتفاق نهائي حول ضم المهاجم المغربى.

وأشار الموقع المغربى، أن حميد أحداد يعد من أفضل لاعبي الدوري المغربى هذا الموسم، على الرغم من مشاركاته القليلة مع فريق الرجاء، بسبب الإصابات، حيث نجح في استعادة مستواه بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في أغلب أوقات الموسم الماضى.