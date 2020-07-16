رضا عبد العال ينتقد تريزيجيه: لا أقتنع بإمكانياته على الإطلاق..وطريقة لعبه زي الخماسي

أكد الكابتن "رضا عبدالعال" نجم الأهلي والزمالك السابق، عدم اقتناعه بإمكانيات اللاعب محمود حسن "تريزيجيه"، نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي، والمنتخب الوطني. وقال "عبدالعال" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten" لا أقتنع بإمكانيات تريزيجيه على الإطلاق؛ فهو لم يسعَ لتطوير مستواه في الفترة الماضية، والمدربون ظلموه بسبب مركزه. وأضاف أى لاعب يستطيع اللعب فى الدوري الإنجليزي إذا كان معه وكيل مميز، وتريزيجيه لا يعجبني أداءه مطلقًا,وطريقة لعبه زي الخماسي.

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