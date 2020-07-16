شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُسلم اتحاد الكرة اليوم شكوى نادي القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم نادي الزمالك ملف لقب نادي القرن الي اتحاد الكرة اليوم تمهيدا الي تقديم شكوى رسمية الي المحكمة الرياضية الدولية حيث كشف مصد داخل لجنة لقب نادي القرن بنادي الزمالك انه سيتم تقديم ملف الشكوى لاتحاد الكرة اليوم حيث انتهت اللجنة من اعداد مذكرة كاملة وبعض لقطات الفيديو والمستندات التي تثبت ان الزمالك الاحق بلقب نادي القرن من الأهلي، وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك قد أكد أنه تم أعداد وتجهيز مذكرة لإرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبحث عن حقه في قضية نادي القرن ثم أرسلها الى الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا ".

من ناحية أخرى ظهرت نتيجة المسحة الثالثة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والتي أجريت بمعسكر الفريق ببرج العرب، وظهرت النتائج كاملة سلبية لجميع اللاعبين بالمعسكر الذي بدأ الخميس الماضي استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق قد استقر على خوض ثلاث مباريات ودية في معسكر برج العرب مع كل من سموحة وطلائع الجيش وبيراميدز، حيث حدد الجهاز الفني يوم الأحد المقبل لمواجهة سموحة ويوم ٢٢ يوليو الجاري موعدا لمباراة الجيش و يوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز.