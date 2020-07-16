شكرا لقرائتكم خبر عن متى يظهر حمزة المثلوثي في تدريبات الزمالك ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات التونسي حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للصفاقسي قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حيث كشف مصدر داخل إدارة النادى الأبيض عن وصول المثلوثي إلى القاهرة منذ قليل لانهاء إجراءات انضمامه للزمالك بداية من الموسم المقبل، عقب انتهاء تعاقده مع فريقه.

وتناولت العديد من التقارير التونسية أن حمزة المثلوثي لن يستمر مع فريقه حتى انتهاء الموسم الحالي، خاصة أن اللاعب انتهى عقده في 30 يونيو الماضي لتشهد الأيام المقبلة انتظام اللاعب في تدريبات الفريق الأبيض.

وكان موقع "فوت 24" التونسى، قد أكد أن حمزة المثلوثى الظهير الأيمن لنادى الصفاقسى سيصل مصر اليوم الأربعاء، تمهيدا للتعاقد مع نادى الزمالك، وأكد الموقع أن اللاعب سينضم فى صفقة انتقال حر، خاصة أن عقده مع ناديه انتهى في 30 يونيو الماضي وسيوقع بالمجان لنادي الزمالك.

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وقال التقرير التونسي إن اللاعب سيتقاضى راتبا كبيرا مقارنة بما كان يحصل عليه مع الصفاقسى نظير الانتقال المجانى إلى الزمالك وعدم تكليف خزينة النادى أى مقابل لشرائه من الصفاقسى، وأوضح التقرير: "سيتقاضى المدافع التونسى المثلوثى 3 أضعاف راتبه فى الصفاقسى وأوضح أن اللاعب كان من المقرر أن يصل القاهرة الأحد الماضي لكن الرحلة تأجلت.

وأصبح التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، الذى سينضم إلى نادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات المقبلة، بمثابة اللاعب التونسى الثانى فى صفوف الأبيض فى الموسم المقبل، بجوار التونسى فرجانى ساسى، وسيكون اللاعب السابع الذى ينتقل من صفوف الصفاقسى التونسى للعب فى الدورى المصرى، بعد أنيس بوجلبان ووسام العابدى وكمال زعيم وديدييه كوريه وعلى معلول وجونيور أجاى.