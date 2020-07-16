شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حسم اللقب.. ليفربول يفرط في رقم قياسي جديد بالهزيمة أمام أرسنال (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط ليفربول خارج قواعده بنتيجة 2-1 ضد أرسنال، في مباراة ضمن مباريات الجولة 36 من البريميرليج.

ودخل ليفربول المباراة، وهو نظريًا يلعب بشكل تحصيل حاصل، بعد حسمه للقب الدوري منذ الجولة 31، لكن الريدز حاولوا تحقيق نتيجة إيجابية نحو نهاية قوية للموسم، وهو ما فشل فيه الفريق اليوم ضد أصحاب الأرض.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة مع تسجيل الفريق للهدف الافتتاحي عن طريق السنغالي ساديو ماني الذي سجل هدفه السادس بالتخصص ضد أرسنال، ليكون الجانرز ثاني أكثر خصم مفضل للجناح المهاجم السنغالي في البريميرليج، بعد كريستال بالاس (سجل ضدهم 9 أهداف).

وارتكب المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان دايك خطأ فادح أستغله المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت، ليعدل النتيجة لمصلحة أصحاب الأرض في الشوط الأول.

وأوضحت الإحصائيات أن فيرجيل فان دايك ارتكب ثاني خطأ يؤدي إلى هدف خلال 88 مباراة لعبها بقميص ليفربول في البريميرليج، والأول منذ مارس 2019 ضد فولهام.

وكرر أليسون خطأ زميله فان دايك ومنح أرسنال الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول وبعد خطأ في التمرير استغله لاكازيت الذي صنع الهدف الثاني لفريقه والذي سُجل بواسطة الجناح الإنجليزي الشاب رييس نيلسون.

وأصبح نيلسون هو خامس لاعب بعمر الـ20 عامًا أو أقل يسجل في البريميرليج هذا الموسم بعد جابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا، إيدي نكيتياه وجو ويلوك.

وأصبح أليكساندر لاكازيت هو أول لاعب من أرسنال يسجل ويصنع ضد فريق بدأ الجولة وهو على قمة ترتيب البريميرليج منذ تييري هنري ضد مانشستر يونايتد في يناير 2007.

وجاءت نتيجة الشوط الأول ليكون ليفربول قد تأخر في نتيجة الشوط الأول في مباراة بالبريميرليج على الرغم من تسجيل الهدف الافتتاحي، وذلك لأول مرة منذ ديسمبر 2016 ضد وست هام. حيث كانت تلك المباراة (ضد ويست هام) هي المرة الأخيرة التي ارتكبوا فيها خطأين يؤديان مباشرة إلى هدفين في الشوط الأول، قبل مباراة اليوم.

وفي الشوط لم ينجح ليفربول في فك شفرات دفاع أرسنال على الرغم من وصول تسديدات الفريق في المباراة إلى إجمالي 24 تسديدة، 8 منهم على مرمى أرسنال الذي تألق من جانبه الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز والذي أنقذ مرماه في أكثر من فرصة من بينهم فرصة محققة من النجم المصري محمد صلاح الذي فشل في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي، ليواصل التأخر في سباق الحذاء الذهبي هذا الموسم مع تجمد رصيده التهديفي عند 19 هدف، على بعد 4 أهداف من الهداف الحالي، جيمي فاردي.

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وأهدر ليفربول فرصة تحقيق رقم قياسي جديد هذا الموسم مع تجمد رصيد الفريق عند 93 نقطة قبل نهاية الموسم بجولتين فقط، ليضمن مانشستر سيتي استمرار رقمه القياسي المحقق في موسم 2017/2018 عندما أصبح الفريق الوحيد في عهد البريميرليج الذي جمع 100 نقطة خلال موسم واحد.

وتلقى الألماني يورجن كلوب أول هزيمة له كمدرب لليفربول ضد أرسنال في مختلف البطولات، وذلك بعد 9 مباريات متتالية دون خسارة، من بينها 8 في البريميرليج (5 انتصارات و3 تعادلات).