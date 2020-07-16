شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: صالح جمعة تسبب في أزمة بين «فايلر» و«الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة مدوية بشأن صالح جمعة، لاعب الأهلي، المتوقع انتقاله إلى صفوف الفارس الأبيض.

وقال «ميدو» في تصريحات تليفزيونية على قناة «النهار» عبر برنامجه «أوضة اللبس»: «فايلر غضب بشدة بعدما عاد واكتشف أن صالح جمعة يشارك في التدريبات الجماعية».

أضاف: «مشاركة صالح جمعة في التدريبات الجماعية جاءت دون موافقة فايلر، والمدرب تحدث مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، واستفسر منه عن الأمر، وكان رد عبدالحفيظ أن القرار خاص بمحمود الخطيب، رئيس النادي».

وتابع: «فايلر أكد لمسؤولي الأهلي ضرورة موافقته على مشاركة صالح جمعة في التدريبات الجماعية قبل اتخاذ القرار».

وواصل «ميدو»: «فايلر أكد لإدارة الأهلي أن لهم الحرية في مصير صالح جمعة، وقال لهم بالنص إن قرارهم في النهاية هو أن صالح جمعة لاعب في الأهلي، لكنه لن يكون لاعبًا في فريق الأهلي».

واختتم تصريحاته قائلا: «فايلر يحاول فرض شخصيته ليس على اللاعبين فقط، ولكن على الإدارة، ورغبته أن يتم كل شيء بعلمه».

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