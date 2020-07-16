شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي: ستكون هناك فجوة بين صالح جمعة و«فايلر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن صالح جمعة، لاعب الفريق الأحمر، من العناصر الهامة داخل صفوف القلعة الحمراء.

وقال «حنفي» في برنامج «البريمو» مع الإعلامي إسلام صادق على قناة «Ten»: «صالح جمعة لم يقدم جميع إمكانياته مع الأهلي منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، وهو من العناصر المميزة والهامة للفريق وجماهيره، ومن المفترض أن يشارك أساسيًا لو كان في حالته الطبيعية».

وأضاف: «ستكون هناك فجوة بين صالح جمعة وفايلر خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم التزامه وتصريحاته التي انتقد فيها المدير الفني السويسري، وفى النهاية المدرب يتمنى التزام اللاعب خلال الفترة المقبلة».