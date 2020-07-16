شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال: صالح جمعة هيكسر الدنيا مع الزمالك.. ومش مقتنع بتريزيجيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن صالح جمعة سيتألق فى القلعة البيضاء حال رحيله عن المارد الأحمر.

وقال عبدالعال فى تصريحات تليفزيونية: "صالح جمعة وقع للزمالك قبل سفر فايلر إلى سويسرا وكان يخطط لفسخ ىعقده مع الأهلي بسبب عدم المشاركة".

وأضاف: "صالح جمعة كان يبذل قصاري جهده فى التدريبات وفايلر كان يستبعده، ولو انتقل إلى صفوف الزمالك هيكسر الدنيا من أجل الرد على الأهلي".

وكشف نجم الأهلي والزمالك السابق، عن وجود بعض المدربين الذين يشعرون بالغيرة من نجومية اللاعبين.

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وتابع: "هناك مدربين لا يصلحون على الإطلاق وكانوا يشعرون بالغيرة الشديدة من نجومية اللاعبين، وهذا حدث معي كثيرًا ولكن لا أريد أن أذكر أسماء".

وأوصح: "كان يوجد مدرب يشعر بالغيرة مني بسبب تألقي ونجوميتي خلال المباريات، وبعض المدربين لا يصلحون على الإطلاق".

وعبر نجم الأهلي والزمالك السابق، عن عدم اقتناعه بإمكانيات، محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، والمنتخب الوطني.

وشرح: "لا أقتنع بإمكانيات تريزيجيه على الإطلاق فهو لم يسعي لتطوير مستواه خلال الفترة الماضية، والمدربين ظلموه بسبب مركزه".

وختم: "أى لاعب يستطيع اللعب فى الدوري الإنجليزي إذا كان معه وكيل مميز، وتريزيجيه لا يعجبني أدائه مطلقًا".