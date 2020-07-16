شكرا لقرائتكم خالد جلال: طارق حامد وزيزو وأوباما سبب نجاح تجربتي الأولى مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد جلال خالد جلال، المدير الفني لفريق نادى مصر، أن الثلاثى طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأوباما سبب نجاح تجربته الأولى مع الزمالك، لانهم كانوا يقومون بتنفيذ المطلوب منهم مساعدته في تنفيذ خططه داخل الملعب بكل إجادة.

وأضاف المدير الفني لفريق نادى مصر، في تصريحات لبرنامج ملعب ON TIME , على قناة ON TIME SPORT1 ، قائلا نجاح تجربتي الأولى مع الزمالك كانت بسبب الروح الجماعية للجهاز الفني ككل بالإضافة على لاعبين مميزين أمثال طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأوباما .

وواصل جلال، اعتذرت عن استمراري مع الزمالك بعد قدوم جروس لان الزمالك تعاقد معه ثم جدد تعاقدي بعد الفوز على الأهلي والتتويج بالكأس ، غلا أنى اعتذرت عن العمل مع جروس في الزمالك لتوفير الهدوء والنجاح، وأن تركيز جروس في الكونفدرالية الافريقية كان سبب ضياع الدوري من الزمالك وسوء النتائج في الدور الثاني من الدوري العام.

Advertisements

وتابع خالد جلال، رفضت العمل مرتين في جهاز جروس وتعرضت لهجوم شديد عقب التجربة الثانية ، وهناك بعض اللاعبين أمثال حميد أحداد وعماد السيد تغير أدائهم وفكرهم كثيرا وتسببا في نتائج سلبية بعد معرفتهم برحيلهم عن الفريق رغم تواجدهم في المعسكر معنا ، مضيفا أن محمد إبراهيم أضاع فرصته مع الزمالك رغم موهبته الكبيرة بسبب التشويش الخارجي.