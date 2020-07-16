شكرا لقرائتكم عمرو الصفتي: عقدت عماد متعب.. ومجلس الزمالك سبب ضياع دوري 2011 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اعترف عمرو الصفتي نجم الزمالك السابق، أنه طلب بنهاية عقده مع الفريق الأبيض بعد مباراة 3/3 الشهيرة أمام الأهلي.
وقال الصفتي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة ، على فضائية اون تايم سبورت، أن مجلس إدارة الزمالك هو سبب ضياع الدوري في موسم 2011.
وأكد الصفتي أنه تعمد ضرب محمد بركات في إحدى لقاءات القمة، موضحا أن جمهور الزمالك كان يشتمه في التدريبات ويشجعه في المباريات، مشدداً على أن الزمالك هو نادي القرن.
وتابع الصفتي: "شيكابالا أفضل لاعب شوفته في حياتي، ووائل جمعة أفضل مدافع في التاريخ، وأصعب مهاجم واجهته هو سيد عبد النعيم"
وختم نجم الزمالك والمصري السابق: "وانا في المصري كنت محرم على عماد متعب يحط جول، وكان بيبقى يومه أسود المهاجم اللي بيلعب ضدي".
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