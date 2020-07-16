شكرا لقرائتكم عضو مجلس الزمالك: نجاحات الأبيض آخر 6 سنوات أكثر من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن نجاحات النادى الأبيض آخر 6 سنوات تفوقت على الأهلى كثيرا.

أضاف عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك مع الإعلامى خالد الغندور:" بالمقارنة بين عدد بطولات الأهلي والزمالك في ألعاب الصالات وكرة القدم والصفقات القوية في السنوات الأخيرة سيخرج الزمالك فائزا".

ومن ناحية أخري قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي عقد جلسة مع مسئولي الصفحات والجروبات الزملكاوية وذلك في الثالثة عصر الجمعة المقبل، وتعد هذه الجلسة هي الثانية بين رئيس النادي وأصحاب الجروبات والصفحات وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي.

يذكر أن جماهير الزمالك داعمة بشكل كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور في كل القضايا وخاصة ملف نادي القرن.

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فيما كشف مصد داخل لجنة لقب نادي القرن بنادي الزمالك، انه سيتم تقديم ملف الشكوى لاتحاد الكرة غدا تمهيدا لتقديمها إلي الاتحاد الافريقي لكرة القدم، والمحكمة الرياضية الدولية ، حيث انتهت اللجنة من اعداد مذكرة كاملة وبعض لقطات الفيديو والمستندات التي تثبت ان الزمالك الاحق بلقب نادي القرن من الأهلي، وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك قد أكد أنه تم أعداد و تجهيز مذكرة لإرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبحث عن حقه في قضية نادي القرن ثم أرسلها الى الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا ".

من ناحية أخرى ظهرت نتيجة المسحة الثالثة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والتي أجريت أمس الأول بمعسكر الفريق ببرج العرب، وظهرت النتائج كاملة سلبية لجميع اللاعبين بالمعسكر الذي بدأ الخميس الماضي استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق قد استقر على خوض ثلاث مباريات ودية في معسكر برج العرب مع كل من سموحة وطلائع الجيش وبيراميدز، حيث حدد الجهاز الفني يوم الأحد المقبل لمواجهة سموحة ويوم ٢٢ يوليو الجاري موعدا لمباراة الجيش و يوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز.