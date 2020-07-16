شكرا لقرائتكم خالد جلال: الأهلي الأقرب للتتويج بالدوري وفرص الزمالك وبيراميدز قائمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد جلال خالد جلال، المدير الفني لفريق نادى مصر، إن نادى الأهلي الأقرب للتتويج بالدوري فى هذا الموسم إلا أن فرص الزمالك وبيراميدز ما زالت قائمة .

وأضاف المدير الفني لفريق نادى مصر، في تصريحات لبرنامج ملعب ON TIME , على قناة ON TIME SPORT1 ، قائلا إن تجربة نادى مصر صعبة للغاية ولكنه متفائل، مضيفا تجربة صعبة وتحديات كبيرة وقبلت المهمة لوجود لاعبين كبار مميزين وبعضهم ينقصه خبرات الدوري الممتاز، علاوة على تجربتي السابقة مع الإدارة ورفضت عدة عروض قبلها.

وواصل جلال ،" كنا في أتم الاستعداد قبل التوقف بسبب كورونا، ونادى مصر أظهر شخصية قوية في مباراة وداي دجلة بالكأس، ولكننا التزمنا بتنفيذ قرار الدولة بعودة الدوري"، مضيفا أن تأخر عودة الأجانب المحترفين يتسبب في أزمة كبيرة للفريق، لانهم لم يتمكنوا من التدريب معنا سوي أسبوعين فقط مما يمثل عقبة كبيرة لإكمال الاستعداد للدوري .

وراهن خالد جلال، على أن الإصابات ستكون التهديد الأبرز حال استئناف مسابقة الدوري، مضيفا تعلمت من تجاربي مع الزمالك أهمية فترة الاعداد البدنى للاعبين.

وقال جلال لغيت فكرة تدريب أندية في الدرجة الثانية واعتذرت لحوالي 10 فرق من قبل ، مؤكدا ان هناك فرق كثيرة مهددة بالهبوط في الدوري والأصعب ضيق الفارق الزمنى بين المباريات

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ويري خالد جلال أن المقاولون العرب مفاجأة الدوري الممتاز هذا الموسم وسيكون هناك مفاجئات كبيرة بعد العودة في النتائج والأرقام مضيفا أن فرص الزمالك قائمة وممكنة في المنافسة ونفس الظروف بالنسبة لبيراميدز.