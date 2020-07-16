شكرا لقرائتكم المثلوثي يتقاضى مليون و800 ألف دولار من الزمالك في 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتقاضى التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك الجديد على مبلغ مالي كبير نظير الموافقة على الانضمام لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما نجح مسئولي القلعة البيضاء في التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات قادمة.

ويحصل حمزة المثلوثي على مليون و800 ألف دولار في ثلاثة مواسم من الزمالك بواقع 500 ألف دولار في الموسم الأول و600 ألف دولار في الموسم الثاني و700 ألف دولار في الموسم الثالث.

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وتسببت شروط شركات الطيران في ضرورة وصول المسافرين على رحلة واحدة من تونس إلى القاهرة لـ 50 راكب في تأخر وصول التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك الجديد والصفاقسي التونسي السابق من يوم الأربعاء الماضي إلى مساء أمس الثلاثاء.

وتنص لوائح الطيران على ضرورة وجود حجز لـ50 راكب على متن الرحلة الواحدة كشرط لتحرك الرحلة، وهو ما تسبب في تأخر وصول ظهير أيمن الزمالك الجديد لإنهاء مسألة انتقاله للفريق الأبيض.

وكشفت تقارير صحفية تونسية، عن وصول حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسى، إلى القاهرة اليوم الأربعاء، من أجل إتمام تعاقده مع نادى الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد إنتهاء عقده مع نادى الصفاقسي.